Наблюдатели НОМ рассказали о нарушениях в ходе избирательной кампании-2018

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Порядка 500 сообщений о возможных нарушениях в ходе предвыборной кампании поступили к Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг", из них более 100 оказались фейковыми, сообщил в среду федеральный координатор ассоциации Роман Коломойцев.

"Более 500 сообщений поступило в нашу карту сообщений о возможных нарушениях. Ещё раз говорю, что здесь можно видеть, что фейковых у нас чуть больше 100, потому что цифры все время меняются — потому что у нас каждый день идет эта работа, это понятно. Более 100 сообщения фейковые, 277 мы проблему решили", — сказал Коломейцев в среду в ходе пресс-конференции, посвящённой первым итогам работы ассоциации по фиксации нарушений, а также предотвращению и разрешению споров в избирательной кампании по выборам президента России.

Он отметил, что ассоциация старается не только фиксировать нарушения, но и предотвращать их. "Наша цель, в первую очередь, это защита интересов избирательных прав граждан — это основная цель", — пояснил Коломейцев.

Данные приведены по состоянию на 27 февраля.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").