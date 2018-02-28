Собчак потребовала перенести теледебаты в прямой эфир в прайм-тайм

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак потребовала перенести предвыборные теледебаты в прайм-тайм и показывать их онлайн, а не в записи.

"Я требую, чтобы эти дебаты проводились в прайм-тайм, в то время, когда нас видит максимальное количество избирателей… Все со мной согласны.. Я требую Первый канал перенести время этих записных, из которых вы можете вырезать все, дебатов на прямой эфир в 8 часов вечера… И я хочу задавать эти вопросы Путину – почему мы ведем агрессивную внешнюю политику?" — сказал Собчак в ходе дебатов.

По ее словам, "мы должны вернуться в политику мирососедства и дружбы с европейскими станами, вернуться в цивилизованное общество, стать его членом, а потом и возглавить его".

Ранее Собчак уже заявляла, что дебаты в 8 утра неудобны, так как в это время все собираются или едут на работу. Глава ЦИК Элла Памфилова не согласилась с мнением, что выбранное для теледебатов время в 8 утра — это не прайм-тайм.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").