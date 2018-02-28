Жириновский рассказал о главной текущей задаче президента России

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Кандидат в президенты России Владимир Жириновский в ходе предвыбрных теледебатов на Первом канале заявил, что главная задача главы государства сейчас – внешняя политика.

"Сегодня правильно пришли в Сирию, однако уже есть те, кто мешает нам проводить правильную внешнюю политику. У нас послы не знают языка пребывания… Максимум внимания президент должен уделять только внешней политике. Это его главная задача", — сказал Жириновский.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").