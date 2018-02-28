Представитель Титова рассказал, как Россия должна развивать экономику

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Россия должна идти по пути Китая в вопросах укрепления экономики, заявил представитель кандидата в президенты Бориса Титова Валерий Соловей в ходе теледебатов на Первом канале.

"Никто не решается вводить санкции против Китая, а когда вводили – то ненадолго. Почему? У Китая мощная экономика, поэтому все заинтересованы в том, чтобы поддерживать добрососедские отношения с КНР. Я думаю, и Титов думает, что по этому пути должна идти Россия – хорошие отношения со всеми, где можно, защита национальных интересов, но с целью обеспечения условий для внутреннего развития", — сказал Соловей.

"Что касается реализации программы экономического роста, хватит 10-12 лет, назад нас за это время никто не отбросит. Если мы будет проводить политику на внутреннее развитие, развитие соцсистемы, у нас будет очень много союзников, друзей, желающих инвестировать деньги в нашу экономику", — добавил он.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").