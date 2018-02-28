Кандидаты в президенты поспорили об угрозе НАТО

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Кандидаты в президенты России в ходе первых теледебатов поспорили о реальности угрозы НАТО для России и о перспективах женщин в роли главнокомандующих.
Первые дебаты на федеральном ТВ прошли во вторник вечером на Общественном телевидении России. Темой стали вопросы укрепления обороноспособности страны. Период агитации в СМИ стартовал 17 февраля. Дебаты на федеральных теле- и радиоканалах продлятся до 15 марта.
Кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что в конце 80-х — начала 90-х годов много говорилось о том, что НАТО не подойдет к границам России, а сейчас базы альянса находятся близко к российским границам, что, по его словам, создает прямую угрозу нападения на Россию.
Ксения Собчак в ответ поинтересовалась: "Они напали на нас с тех пор?". "А они нападут, зачем им базы", — парировал кандидат от "Коммунистов России". "Вы хоть один пример приведите: они напали на Россию?" — продолжила Собчак.
На этом моменте к дискуссии подключился Жириновский, но после этого что-либо разобрать в словах кандидатов и отделить аргументы одного от возражений другого было сложно.
Уже в конце эфира, во время заключительного слова и обращений к избирателям между кандидатами вновь завязался спор – уже о возможности женщин занимать пост главнокомандующего и о том, "кто где служил".
Началось с того, что Жириновский на одну из реплик попросил помолчать, сославшись на то, что это его обращение к избирателям. "Не умеют вести себя, детский сад. Вы кого хотите избрать, в юбке этих будущих верховных главнокомандующих? Они в армии кто служили?" — возмутился кандидат от ЛДПР.
Собчак возразила, что "в европейских странах большинство женщин-главнокомандующих". А доверенное лицо Бориса Титова Евгений Тарло, представлявший кандидата Партии роста в этом раунде дебатов, сказал, что служил на подводной лодке и поинтересовался у лидера ЛДПР, где тот служил сам.
"Владимир Вольфович просто не очень в курсе, но на сегодняшний момент в шести европейских странах женщина является министром обороны", — сказала затем Собчак в начале собственного заключительного слова.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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