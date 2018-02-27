ЦИК отчитался о работе по организации выборов президента за рубежом

БЕРЛИН, 27 фев — РИА Новости. В работе по организации выборов президента России за рубежом срывов нет, заявил журналистам в Берлине заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Мы проведем 2-5 марта тренировки с участковыми избирательными комиссиями по всему миру, будем отрабатывать алгоритм взаимодействия. Завершена работа по формированию участковых избирательных комиссий. Поэтому работа идет по плану. Нет сегодня срывов ни по одному из направлений", — сказал Булаев, который принял участие в совещании представителей ряда российских дипломатических и консульских загранучреждений из 40 стран, посвященном подготовке и проведению выборов президента РФ за рубежом.

По его словам, проблем в организации выборов за рубежом "на самом деле немного". "Нас интересует сегодня возможность более точного понимания, каким образом мы можем общаться с нашими соотечественниками. Не всегда мы знаем, каким образом, если они поменяли место жительства, нет возможности адресного обращения", — отметил Булаев, подчеркнув, что адресное взаимодействие с соотечественниками, "может быть, главная на сегодня задача".

Он указал, что "есть случаи, когда в некоторых странах количество избирательных участков, которые согласуют правительства этих стран, не соответствует нашим желаниям". В частности, к таким странам относятся некоторые прибалтийские государства и Украина.

В Германии, по оценкам МИД, зарегистрировано более 400 тысяч соотечественников, добавил Булаев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за рубежом сформированы 393 избирательных участка для голосования россиян на предстоящих 18 марта выборах.