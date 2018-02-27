ЦИК начал смс-рассылку о новых возможностях голосования без открепительных

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Центризбирком в преддверии выборов президента России начал смс-рассылку сообщений с информацией о новых возможностях голосования по месту фактического пребывания без открепительных удостоверений.

"18 марта — выборы Президента Российской Федерации. Если будете находиться не по месту регистрации, выберите удобный участок заранее — до 12 марта в ближайшем МФЦ, на любом избирательном участке или на сайте: https://www.gosuslugi.ru/vybory2018/", — говорится в sms-сообщении.

В нем также указаны отправитель — ЦИК РФ, и телефон горячей линии Центризбиркома: 8-800-707-2018, по которому избиратели смогут получить более подробную информацию.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применятся новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. Участковые избиркомы с 25 февраля начали принимать аналогичные заявления о внесении в список избирателей на другом избирательном участке.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.