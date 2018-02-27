Почти 120 наблюдателей от СНГ подали документы на аккредитацию в ЦИК

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В ЦИК РФ поданы документы на аккредитацию уже 119 наблюдателей от СНГ, сообщили во вторник в штабе миссии наблюдателей от содружества.

Наблюдатели представляют Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Туркмению, а также Межпарламентскую ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское собрание Союза Белоруссии и России и Исполнительный комитет СНГ.

"По состоянию на 27 февраля 2018 года в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поданы документы на аккредитацию 119 наблюдателей от Содружества", — говорится в сообщении штаба миссии.

Ранее в феврале руководитель миссии Виктор Гуминский сообщал, что всего в ее состав войдут около 300 человек, в том числе 40 долгосрочных наблюдателей. В состав "долгосрочников" в основном входят представители дипломатических миссий стран СНГ. Краткосрочные наблюдатели прибудут в Россию примерно за 2-3 дня до выборов.

Долгосрочные наблюдатели от СНГ уже ознакомились с ходом избирательной кампании в одиннадцати регионах – Республике Карелия, Владимирской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Тверской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге.

"Одним из направлений деятельности Миссии наблюдателей от СНГ является анализ поступивших в уполномоченные органы жалоб и заявлений. В связи с этим в Центральную избирательную комиссию, Верховный суд, генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел РФ направлены письма с просьбой о предоставлении информации о выявленных правонарушениях, возбужденных уголовных делах, а также о ходе рассмотрения обращений и заявлений, связанных с ходом избирательной кампании", — указано в сообщении.