В Москве за выборами президента будут следить свыше 4,8 тысячи наблюдателей

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Свыше 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ, инициированного Общественной палатой Москвы, будут распределены по избирательным участкам столицы в день всеобщего голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной ОП.

Ранее в Общественной палате столицы началось обучение наблюдателей за выборами президента. Корпус наблюдателей позволит обеспечить максимальную прозрачность и полное соблюдение законодательства на выборах, необходимые для этого знания учтены в образовательной программе, подготовленной специалистами по избирательному праву.

"Обучение в ходе первой и второй сессии прошли 426 человек из более 4,8 тысяч набранных нами. Набор закончился, все они будут распределены по участкам в день выборов президента", — заявили РИА Новости в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, каждый наблюдатель получит специальную памятку, в которой изложены его права и обязанности, возможные нарушения во время выборов, выдержки из избирательного законодательства. В день выборов президента 18 марта 2018 года наблюдатели от Общественной палаты Москвы придут на все 3,5 тысячи избирательных участков, которые откроются в столице.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").