В Общественной палате критически отнеслись к карте нарушений "Голоса"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Примерно 70% случаев на карте нарушений "Голоса" являются псевдонарушениями, Общественная палата РФ будет настаивать на том, чтобы такая информация удалялась, заявил журналистам секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

"Организация "Голос" создала карту нарушений. Мы проанализировали эту карту нарушений — примерно 70% тех случаев, которые обозначены на этой карте, не являются нарушениями, по нашему мнению", — заявил Фадеев.

В частности, по его словам, "как нарушение подается сообщение об информировании о выборах членами избирательных комиссий". "Это их работа, избирательной комиссии", — добавил Фадеев.

Он напомнил, что в прошлом году на выборах муниципальных депутатов, "по мнению того же "Голоса", была плохо налажена работа по информированию жителей Москвы". "Но это тоже теперь считается нарушением", — отметил секретарь ОП.

Что касается упреков в отношении организации опросов граждан по благоустройству городов и школьных референдумов в день выборов, то позиция ОП заключается в том, что "подобные акции никак не нарушают избирательное законодательство", указал Фадеев.

По его словам, в ОП РФ "проверяли некоторые сообщения", которые затем оказались на карте "Голоса", и они не подтвердились. "Проблема в том, что с карты "Голоса" это нарушение не удаляется. Мы будем настаивать на том, чтобы… рассказывалось обо всех псевдонарушениях, чтобы они удалялись изо всех возможных источников", — заявил Фадеев.

Он также отметил, что ОП РФ "абсолютно открыта для всех организаций" России, и в некоторых регионах палатами подписаны соглашения о наблюдении за выборами с "Голосом", в частности, в Ульяновской области. Есть также и большой интерес к выборам со стороны людей, которые хотят участвовать в наблюдении в качестве волонтеров, добавил Фадеев.