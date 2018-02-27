России нужны программы стимулирования спроса, считает Титов

НОВОСИБИРСК, 27 фев — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ Борис Титов, считает, что современной России для развития экономики необходимы программы стимулирования спроса для поддержки незащищенных слоев населения и рынка жилья.

"Сегодня нужны программы по стимулированию спроса. Мы предлагаем несколько программ. Одна программа на 150 миллиардов рублей — поддержка незащищенных слоев населения. Это так называемые карточки, помощь, субсидирование затрат по продовольствию и фармацевтическим препаратам. И 170 миллиардов — дешевая ипотека", — сказал он журналистам во вторник в Новосибирске.

Титов считает, что доступная любому ипотека под 5% годовых приведет к тому, что количество семей, способных купить себе квартиру, вырастет вдвое, а значит вырастет вдвое вся строительная отрасль.

"А это значит, что на рубль инвестиций в стройку придет 5-6 рублей инвестиций в смежные отрасли. Это даст сильный толчок развитию экономики. На этом выходили из кризиса Америка и Китай. У нашего правительства нет этих денег, они считают, что это избыточные траты, которые могут стимулировать инфляцию…" — сказал он, отметив, что выступает за "правильную экономическую политику".

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене. Период агитации в СМИ на выборах президента России стартовал 17 февраля.