В штабе Путина рассказали, кто будет представлять его на дебатах

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Участие в региональных дебатах примут участие все три сопредседателя штаба Владимира Путина и несколько десятков его доверенных лиц, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Штаб Путина ранее оказался от бесплатного эфира для дебатов на федеральных теле- и радиоканалах.

"В дебатах примут участие, во-первых, все три сопредседателя и, во-вторых, несколько десятков доверенных лиц", — сообщил Кондрашов в понедельник.

Выборы президента пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.