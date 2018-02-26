Явлинский начнет лично участвовать в дебатах с 28 февраля

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от "Яблока" Григорий Явлинский начнёт лично участвовать в дебатах с 28 февраля, до тех пор его будут представлять его доверенные лица, сообщает пресс-служба партии в понедельник.

Бесплатный эфир для предвыборных дебатов и трансляции агитационных роликов предоставляют пять федеральных телеканалов (Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "ТВ Центр" и ОТР), а также три радиостанции ("Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ"). Участниками дебатов будут только семь кандидатов, так как штаб Путина заявил об отказе от бесплатного эфира.

"На первые дебаты на ОТР вместо него пойдёт академик РАН Алексей Арбатов. А с 28 февраля Явлинский будет участвовать в дебатах на телевидении и радио лично", — говорится в сообщении партии.

В понедельник на Радио России прошли первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты, в студию пришёл кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, а остальных трёх кандидатов, которые должны были участвовать — Павла Грудинина, Ксению Собчак и Бориса Титова — представляли доверенные лица. Эта ситуация была рассмотрена на заседании ЦИК.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").