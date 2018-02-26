Стало известно, почему Титов не пришел на дебаты

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов не принял участия в первых предвыборных дебатах, поскольку был в служебной командировке, сообщили РИА Новости в его аппарате.

В понедельник на Радио России состоялись первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты, в студию пришёл кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, а остальных трёх кандидатов, которые должны были участвовать — Павла Грудинина, Ксению Собчак и Титова — представляли их доверенные лица. Эта ситуация была рассмотрена на заседании ЦИК.

"26 февраля кандидат в президенты Борис Титов, продолжающий во время выборной кампании исполнять обязанности уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, находился в служебной командировке в Хабаровском крае", — сообщили РИА Новости в аппарате Титова в понедельник.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").