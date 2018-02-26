В штабе Собчак объяснили, почему она не пришла на дебаты

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время рассмотрения своей апелляционной жалобы на отказ признать незаконной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России в Верховном суде РФ. 26 евраля 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время рассмотрения своей апелляционной жалобы на отказ признать незаконной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России в Верховном суде РФ. 26 евраля 2018

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак не приняла участие в первых предвыборных дебатах, так как находилась на заседании Верховного суда РФ, сообщила РИА Новости ее официальный представитель Ксения Чудинова.

В понедельник на Радио России состоялись первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты, в студию пришёл кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, а остальных трёх кандидатов, которые должны были участвовать — Павла Грудинина, Ксению Собчак и Бориса Титова, — представляли их доверенные лица. Эта ситуация была рассмотрена на заседании ЦИК.

"У нас была уважительная причина, пожалуй, самая уважительная из всех возможных — мы были в коллегии Верховного суда на рассмотрении апелляционной жалобы о незаконной регистрации Путина на выборах президента", — сказала Чудинова.

Верховный суд РФ в понедельник признал законным отказ в жалобе Собчак, которая просила отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России в связи с тем, что он неоднократно занимал должность главы государства.

Говоря о возможности перераспределения времени в связи с неучастием одного из кандидатов в дебатах, она напомнила, что "доверенные лица представляют кандидата полностью". "Поэтому тут нет никаких отсутствующих кандидатов. Есть вольные трактовки", — добавила Чудинова.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").