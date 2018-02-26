Памфилова рассказала об избирательных участках за рубежом

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На данный момент за рубежом сформированы 393 избирательных участка для голосования россиян на предстоящих в марте выборах президента РФ, сообщила журналистам в понедельник глава ЦИК России Элла Памфилова.
"Сейчас их 393 уже… В основном мы завершили формирование. Но если мы увидим, что где-то появилась потребность дополнительно открыть участок, то мы все равно будем продолжать эту работу", — сказала Памфилова журналистам.
По её словам, Центризбирком подходит к вопросу создания избирательных участков за рубежом "оперативно и небюрократически". Глава ЦИК отметила, что при проработке вопросов голосования россиян за границей Центризбирком активно взаимодействует с Ростуризмом, МИД РФ и многими российскими компаниями, работающими за рубежом.
"Мы стали анализировать точки скопления наших отдыхающих — там, где никогда не было участков, сейчас на Бали, Гоа, например. Возникла потребность, люди хотят голосовать. Нам присылают такие обращения — мы с Ростуризмом смотрим, действительно, там в это время достаточное скопление туристов, и мы тоже идём навстречу и открываем дополнительные участки", — пояснила она.
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