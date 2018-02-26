Грудинин рассказал про "свои" дома в Латвии

КРАСНОДАР, 26 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин на встрече с избирателями в Краснодаре в понедельник рассказал про "свои" дома в Латвии, "о которых говорят на ТВ".
Грудинин на встрече с избирателями в Краснодаре, отвечая на вопросы из записок, собранных из зала, зачитал просьбу рассказать о его домах в Латвии. Присутствующие в зале стали выкрикивать, чтобы Грудинин подарил эти дома.
"Я не могу их подарить, потому что у меня нет домов в Латвии. Но у меня есть сын, а у него есть жена… Так получилось, что девочка, которая родилась в семье советского офицера, последнее место службы которого было в Латвии и который решил остаться там, приехала сюда, у неё латвийское гражданство", — сообщил Грудинин.
"Я ничего не могу сделать, это было 11 лет назад. Они поженились. У меня трое внуков. Они живут то тут, то там. У них там, в Латвии, почти у всех дома, нет квартир. И что теперь делать? Сказать, чтобы сын развёлся? Я этого не понимаю… Латвия — это же наша республика. Она русская", — заявил кандидат.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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