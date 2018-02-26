ЦИК ответил на претензии кандидатов по выбору времени для дебатов

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова не согласна с мнением ряда кандидатов на пост президента России, что выбранное для проведения теледебатов время в 8 утра — это не прайм-тайм.

Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что дебаты в 8 утра неудобны, так как в это время все собираются или едут на работу, а не смотрят телевидение.

"Некоторые представители кандидатов говорят, что 8 утра — это не прайм-тайм. Это прайм-тайм считается",- сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

В свою очередь секретарь комиссии Майя Гришина отметила, что "сериальное время прайм-тайма не означает, что в это же время будет эта же аудитория смотреть политические программы".

"У нас по практике выработался политический прайм, как утренний, так и вечерний прайм", — добавила она.