ЦИК зарегистрировал еще 22 доверенных лица Явлинского

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ЦИК РФ зарегистрировал ещё 22 доверенных лица кандидата в президенты России от партии "Яблоко" Григория Явлинского, говорится в постановлении, принятом на заседании комиссии в понедельник.

"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Григория Алексеевича Явлинского в количестве 22 человек", — говорится в постановлении.

В списке зарегистрированных доверенных лиц кандидата значится, в том числе, филолог и политик Александр Кобринский.

Ранее Центризбирком уже принял несколько решений о регистрации списков доверенных лиц Явлинского. В их число вошел ряд известных российских правозащитников и активистов, в том числе, эколог Евгений Витишко, глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, директор Института прав человека Валентин Гефтер, экономист и член комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер, журналист и правозащитник Лидия Графова, руководитель правозащитной организации "Союз "Женщины Дона" Валентина Череватенко, философ и социолог Игорь Чубайс, политик Владимир Рыжков и правозащитница Татьяна Котляр, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, врач Семён Гальперин, фотожурналист Виктория Ивлева-Йорк, политики Борис Моисеев и Борис Мисник.

Согласно закону, кандидат в президенты России вправе назначить до 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.