Акинфеев и Шипулин стали доверенными лицами Путина

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В понедельник Центризбирком зарегистрировал еще 16 доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента.

В их число вошли биатлонист Антон Шипулин, футболист Игорь Акинфеев, боксер Фёдор Чудинов и актер Александр Балуев. Всего в списке доверенных лиц Путина 492 человека. Они разделены на восемь групп, каждая из которых курирует определенную отрасль.

Согласно закону, кандидат в президенты вправе назначить до шестисот доверенных лиц.

Выборы президента пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").