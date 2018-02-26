Член ЦИК предложил принять меры по обеспечению участия кандидатов в дебатах

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Член ЦИК РФ Сергей Сироткин предложил Центризбиркому принять меры, чтобы обеспечить участие всех кандидатов в президенты в дебатах.
В понедельник на Радио России состоялись первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты, в студию пришёл кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, а остальных трёх кандидатов, которые должны были участвовать — Павла Грудинина, Ксению Собчак и Бориса Титова, — представляли их доверенные лица. Эта ситуация была рассмотрена на заседании ЦИК.
"Сам факт отсутствия кандидата снижает ценность этого мероприятия, его актуальность. В связи с этим кандидат от ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский вышел с предложением, что если кандидат отсутствует на дебатах, то их время передавать тому, кто присутствует на дебатах", — сказал Сироткин.
"Дебаты для того и созданы, чтобы лица, которые хотят заместить должность президента, рассказали о своих намерениях и своих планах, а не передавали их через третьих лиц. Мы должны принять какие-то меры, чтобы остановить этот процесс. Если активных мер не будем принимать, то наши дебаты просто сойдут на нет", — добавил он.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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