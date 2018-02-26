Памфилова удивилась, что трое из четырех кандидатов не пришли на дебаты

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова удивилась информации об отсутствии трёх из четырёх кандидатов в президенты России на первых предвыборных дебатах, когда в эфире на Радио России в понедельник вместо них участвовали доверенные лица.

"Следующая информация, сегодня меня она очень удивила: когда мы сегодня разговаривали с одним из кандидатов, Владимиром Вольфовичем Жириновским, я с удивлением узнала, что на первые дебаты в прямом эфире на радио пришёл только он один", — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в понедельник.

В этот день, 26 февраля на Радио России в час дня состоялись первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты, в студию пришёл кандидат от ЛДПР Жириновский, а остальных трёх кандидатов, которые должны были участвовать в первом раунде дебатов — Павла Грудинина, Ксению Собчак и Бориса Титова — представляли их доверенные лица.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").