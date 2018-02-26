СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Украинская нота протеста не повлияет на организацию и проведение выборов президента России в Крыму, сообщил глава избирательной комиссии региона Михаил Малышев.
Выборы президента России пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов в Крыму. ЦИК России уже сообщил, что выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме, несмотря на заявления Украины.
"Никоим образом эти заявления, эти нервные дергания, которые исходят, к сожалению, со стороны украинской, никак не повлияют на избирательный процесс в республике Крым. Мы делаем свою работу, и 18 марта весь Крым будет участвовать в выборах, как и вся страна", — сказал Малышев журналистам.
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