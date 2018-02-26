Сурайкин рассказал о подготовке наблюдателей для работы на выборах

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты России, председателя партии "Коммунисты России" Максима Сурайкна начал собирать наблюдателей на предстоящих выборах, планируется наблюдение более чем на 15 тысячах избирательных участков.

"Мы формируем корпус наблюдателей. Пока сказать цифру сложно, потому что пока идет процесс формирования — за несколько дней до выборов ситуация становится более менее ясной. Мы традиционно закрываем, как минимум, 10-15 тысяч участков, сейчас постараемся больше закрыть", — сказал Сурайкин РИА Новости в понедельник.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").