КАЗАНЬ, 26 фев — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что не встречался ни с одним из кандидатов в президенты РФ, отверг вмешательство Вашингтона в российские выборы.
"Я не встречался, у меня не было контактов ни с кем из кандидатов, так как моей первоначальной целью являются встречи именно с представителями властей. И уже только потом я собираюсь встречаться с представителями кругов вне власти", — сказал Хантсман журналистам.
По его словам, США часто обвиняют во вмешательстве в выборы. "Я даже не могу представить, насколько это возможно, так как мы очень ценим наши отношения. И когда разыгрывается такая война слов, это может только привести к лишней эскалации", — отметил Хантсман.
Посол США 26-27 февраля находится в Татарстане с рабочим визитом, в рамках которого, как ожидается, посетит Казанский федеральный университет, министерство промышленности и торговли Татарстана, Агентство инвестиционного развития республики, Казанскую ТЭЦ-3, встретится со студентами в Казанском государственном медицинском университете, а также совершит поездку в Иннополис и посетит остров-град Свияжск. Ранее состоялась его встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
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