Нота протеста Киева не помешает провести выборы в Крыму, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Выборы президента России в Крыму состоятся, несмотря на ноту протеста украинских властей, завил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее МИД Украины направил России ноту протеста по поводу проведения выборов президента на территории Крыма. Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

"Мы на их протесты внимание не обращаем. Выборы пройдут. У нас другая страна, поэтому на действия чиновников соседних стран в части нашей внутренней политики никто внимания уже не обращает", — сказал Аксенов журналистам.