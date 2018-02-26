В ОП рассказали о заявках от желающих стать наблюдателями на выборах

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ получила уже более 100 тысяч заявок от желающих выступить в качестве наблюдателей за ходом президентских выборов в марте, сообщил в понедельник руководитель рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Александр Точенов.

Принятые ранее поправки в законодательство дали федеральной и региональным общественным палатам право направлять на избирательные участки независимых от политических партий наблюдателей. Сейчас палаты набирают наблюдателей, создают рабочие группы для координации между ними, договариваются о сотрудничестве с общественными организациями и объединениями, которые отправят своих членов в этом качестве на выборы главы государства 18 марта.

"Более 100 тысяч заявлений подано на наблюдение", — сказал Точенов на онлайн-совещании с представителями региональных палат.

По закону Общественная палата РФ может направлять своих наблюдателей на избирательные участки и в территориальные избиркомы по всей стране, а региональные палаты будут делегировать наблюдателей только в пределах соответствующего региона.