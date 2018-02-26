МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Совещание для представителей российских посольств и консульских учреждений, посвященное вопросам организации голосования в ходе выборов президента России на зарубежных избирательных участках в странах Европы, пройдет в понедельник на площадке российского посольства в Берлине.

Совещание проводится совместно российским Центризбиркомом и МИД России. О планах проведения 26 февраля такого семинара по подготовке к предстоящим выборам президента РФ ранее сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Это не единственное совещание, посвященное подготовке и проведению выборов-2018 на зарубежных участках. Например, 15 февраля на базе ЦИК России в Москве уже состоялся аналогичный семинар с представителями российских дипучреждений, которые будут отвечать за организацию выборов президента РФ на избирательных участках в странах СНГ, Балтии, в Абхазии, Южной Осетии, Израиле, а также скандинавских странах — Финляндии, Швеции и Норвегии.

А днем ранее, 14 февраля, в Москве прошел обучающий семинар для ответственных за организацию голосования в российских воинских частях, расположенных за пределами России, в котором приняли участие также представители Министерства обороны РФ.

Лихачев отмечал, что к каждому из этих обучающих мероприятий для участников подготовлен пакет документов, в который входит федеральное законодательство и рекомендации по организации работы зарубежных комиссий. Одной из задач обучающих мероприятий стало разъяснение новелл избирательного законодательства, например, нового механизма голосования по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Также в рамках совещаний обсуждаются организационные вопросы, взаимодействие с наблюдателями и представителями СМИ на зарубежных участках.

Согласно последним данным, к настоящему моменту уже образованы 385 избирательных участков в 145 странах мира. Там смогут проголосовать россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся за рубежом в день выборов президента России 18 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова не исключила, что число зарубежных участков будут расширять, по ее словам, в итоге может быть открыто до 400 таких участков.

Они создаются, как правило, на базе дипломатических представительств или консульских учреждений РФ за рубежом; согласно календарному плану кампании, в исключительных случаях избирательные участки за пределами РФ могут быть сформированы не позже 12 марта.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.