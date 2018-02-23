Надо сделать так, чтобы Россию любили во всем мире, заявила Собчак

МУРМАНСК, 23 фев – РИА Новости. Россия должна славиться своими защитниками, а не быть страной-агрессором, необходимо сделать так, чтобы Россию не боялись, а любили во всем мире, сказала журналистам кандидат в президенты РФ Ксения Собчак после встречи с избирателями в Мурманске.

Собчак сообщила, что в День защитника Отечества побывала в столице Северного флота Североморске, где пообщалась с жителями. Она поздравила всех с праздником и назвала его символичным.

"Мне бы хотелось, чтобы мы помнили, какой праздник мы отмечаем, потому что Россия должна славиться своими защитниками, а не быть страной-агрессором. Мы должны перестать хотеть, чтобы нашу страну все боялись. Нам надо сделать так, чтобы Россию во всем мире любили. И мы вполне способны это сделать. Давайте защищать нашу родину, но ни на кого не нападать", — сказала Собчак.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.