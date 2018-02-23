Собчак завила, что хотела бы, чтобы Россия была похожа на Норвегию

МУРМАНСК, 23 фев – РИА Новости. Пример скандинавских стран, в частности Норвегии, которая смогла правильно распорядиться доходами от добычи ресурсов и является социально-ориентированной страной, подходит России, заявила кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, выступая на встрече с избирателями в Мурманске.
"Мне нравится пример скандинавских стран, я считаю, что он подходит России: там не дикий разгул капитализма, а это социально-ориентированные страны, где люди чувствуют себя нужными, востребованными и защищенными", — сказала Собчак.
При этом она привела в пример соседнюю с Мурманской областью Норвегию и заявила, что выступает за развитие и расширение сотрудничества с королевством.
"А с Норвегией мы должны развивать и расширять сотрудничество. Норвегия – большой экспортер нефти, экономика Норвегии изначально строилась, как в нашей стране на ресурсодобывающей отрасли – на нефти. При этом уровень жизни несопоставим с нашим, потому что эти деньги используются по назначению, на них были выстроены другие отрасли промышленности. Мне бы хотелось, чтобы мы были похожи на Норвегию, но для этого мы точно идем не тем путем", — отметила кандидат.
Собчак считает, что приоритетом международной политики должна являться нормализация отношений и связей. По ее мнению, Россия экономически находится в таком положении, что не может выдержать политику изоляционизма.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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