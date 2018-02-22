МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Все восемь кандидатов в президенты уже потратили на предвыборную кампанию более 781 миллиона рублей, следует из данных ЦИК.
Всего в избирательные фонды поступило около 1,3 миллиарда рублей. Комиссия приводит данные, актуальные на 20 февраля.
Так, расходы Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, составили чуть более 196 миллионов рублей. Изначально в избирательный фонд действующего президента поступило 407 миллионов рублей. Однако по закону размер фонда не может превышать 400 миллионов рублей, остальные средства возвращают отправителям.
Григорий Явлинский ("Яблоко") потратил на предвыборную кампанию чуть более 45 из 55 миллионов рублей избирательного фонда, Павел Грудинин (КПРФ) – почти 150 из 170 миллионов рублей, Борис Титов – 80 из 121 миллиона рублей, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") – около 1,1 из 1,2 миллиона рублей, Ксения Собчак ("Гражданская Инициатива") – почти 93 из 139 миллионов рублей, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") – 6,6 из 7,6 миллиона рублей.
Больше всего на предвыборную кампанию потратил Владимир Жириновский (ЛДПР). Его расходы составили почти 210 из 393,9 миллиона рублей.
Выборы президента пройдут 18 марта.
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