Явлинский потратил на предвыборную кампанию более 45 миллионов рублей

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский к концу февраля потратил на свою предвыборную кампанию 45,3 миллиона рублей из поступивших 55 миллионов, следует из данных ЦИК.

Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов восьми кандидатов по состоянию на 20 февраля. В целом в избирательный фонд Явлинского с момента открытия счета поступили чуть более 55 миллионов рублей. Общие расходы составили 45,26 миллиона.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.