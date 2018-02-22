ЦИК сообщил о расходах избирательного фонда Сурайкина

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин потратил на предвыборную кампанию почти все средства, поступившие в его распоряжение, общие затраты составили 1,1 миллиона рублей, следует из данных ЦИК России.

Ведомство приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на 20 февраля. Всего к этому моменту на избирательный счет кандидата от "Коммунистов России" поступили около 1,2 миллиона рублей, израсходованы около 1,1 миллиона.

Кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин, по данным на 20 февраля, собрал в избирательный фонд 7,7 миллиона рублей, а потратил около 6,6 миллиона.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.