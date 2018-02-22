В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Грудинина

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Расходы избирательного штаба кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина на 20 февраля составили почти 150 миллионов рублей, следует из сведений на сайте ЦИК РФ, опубликованных в четверг.

Согласно данным Центризбиркома о поступлении средств и расходах из избирательных фондов кандидатов, на 20 февраля Грудинин потратил 149 миллионов 870 тысяч 231 рубль. При этом изначально избирательный фонд кандидата составлял 170 миллионов 258 тысяч 560 рублей, в том числе 36 миллионов 900 тысяч — пожертвования юридических лиц и 3 миллиона 135 тысяч — физических.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.