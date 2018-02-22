ЦИК сообщил о расходах избирательного фонда Путина

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Расходы избирательного фонда кандидата на пост президента РФ Владимира Путина по состоянию на 20 февраля составили более 196 миллионов рублей, следует из сведений ЦИК о поступлении средств и расходах из избирательных фондов кандидатов.

Согласно опубликованной в четверг на сайте Центризбиркома информации, расходы избирательного фонда Путина составили 196 миллионов 261 тысяча 656 рублей.

Всего размер избирательного фонда кандидата не может превышать 400 миллионов рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.