На мосту в Крым планируют открыть спецучасток для голосования на выборах

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Спецучасток для голосования в зоне строительства моста через Керченский пролив может быть открыт в Крыму на предстоящих выборах президента РФ, сообщил РИА Новости глава крымского избиркома Михаил Малышев.

Аналогичный спецучасток, по его словам, может появиться в районе строительства нового терминала аэропорта "Симферополь".

"Мы планируем два спецучастка: на мосту и в строящемся аэровокзале. Это связано с тем, что там большое количество людей, которые имеют право голоса в нашей стране, но у них такое производство, что развести их по близлежащим участкам не получается, поэтому в планах у нас образовать два спецучастка", — сказал Малышев.

Кроме того, по его словам, сейчас также изучается возможность открытия спецучастка в районе строительства Симферопольской ТЭС.

"Этот вопрос прорабатывается. Здесь у нас нет четкого понимания, пока нам не расскажут, каким образом и как работают там люди", — подчеркнул глава избиркома Крыма.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.