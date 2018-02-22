На мосту в Крым планируют открыть спецучасток для голосования на выборах

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Спецучасток для голосования в зоне строительства моста через Керченский пролив может быть открыт в Крыму на предстоящих выборах президента РФ, сообщил РИА Новости глава крымского избиркома Михаил Малышев.
Аналогичный спецучасток, по его словам, может появиться в районе строительства нового терминала аэропорта "Симферополь".
"Мы планируем два спецучастка: на мосту и в строящемся аэровокзале. Это связано с тем, что там большое количество людей, которые имеют право голоса в нашей стране, но у них такое производство, что развести их по близлежащим участкам не получается, поэтому в планах у нас образовать два спецучастка", — сказал Малышев.
Кроме того, по его словам, сейчас также изучается возможность открытия спецучастка в районе строительства Симферопольской ТЭС.
"Этот вопрос прорабатывается. Здесь у нас нет четкого понимания, пока нам не расскажут, каким образом и как работают там люди", — подчеркнул глава избиркома Крыма.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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