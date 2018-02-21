Живущие в Индии россияне смогут проголосовать на выборах президента

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев — РИА Новости. Граждане России, проживающие или временно находящиеся на территории Индии, смогут проголосовать на выборах президента РФ в пяти городах этой страны, сообщил РИА Новости второй секретарь российской дипмиссии Артур Гербст.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

"Мы открываем пять избирательных участков на территории Индии: в столице страны городе Нью-Дели, в трех городах, где размещены наши генконсульства, — в Калькутте, Мумбаи и Ченнаи, а также впервые открываем участок в Панаджи, штат Гоа, где находятся очень много российских граждан", — рассказал Гербст.

Дипломат отметил, что досрочное голосование на этих избирательных участках осуществляться не будет. Досрочное голосование будет выездным, его проведут в разные дни в удаленных местах компактного проживания граждан РФ в Индии, сообщил собеседник.

"В основном это коллективы командированных сюда сотрудников предприятий двухстороннего российско-индийского сотрудничества, а также места проживания крупных русских общин", — уточнил Гербст.

Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Почти 2 миллиона бюллетеней для голосования на выборах президента России будут отправлены в избирательные комиссии за пределами страны, следует из данных Центральной избирательной комиссии России.

Согласно последней информации ЦИК, уже образовано более 380 избирательных участков в 145 странах мира. Там смогут проголосовать россияне, постоянно живущие за границей или находящиеся за рубежом в день выборов президента России. Такие участки создаются, как правило, на базе дипломатических представительств или консульских учреждений РФ за рубежом.