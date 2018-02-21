Минобрнауки передаст предупреждения ЦИК об участии школьников в выборах

Экран на здании Центрального телеграфа в Москве с символикой выборов президента РФ 2018. Архивное фото

Экран на здании Центрального телеграфа в Москве с символикой выборов президента РФ 2018. Архивное фото

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Минобрнауки РФ пообещали довести до регионов рекомендации Центризбиркома, если они поступят в министерство, по поводу предотвращения участия школьников в избирательной кампании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Центризбирком обратится в Минобрнауки по поводу вовлечения детей в избирательную кампанию. Она уточнила, что материалы по подобным случаям в нескольких регионах будут направлены и в Минобрнауки, и губернаторам соответствующих субъектов РФ.

"В случае поступления каких-либо рекомендаций от ЦИК министерство рассмотрит их и доведет до регионов", — говорится в сообщении.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.