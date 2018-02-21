ЦИК не нашел фактов несбалансированного освещения деятельности кандидатов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. ЦИК РФ согласился с доводами рабочей группы по информационным спорам, которая признала несостоятельными требования кандидатов в президенты о предоставлении им компенсационного эфира за демонстрацию фильма Оливера Стоуна про Владимира Путина, а также не нашла в целом нарушений при освещении телеканалами деятельности кандидата от КПРФ Павла Грудинина.
Ранее секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила РИА Новости, что специалисты рабочей группы подтвердили правоту позиции ЦИК по фильму о Путине и в части жалоб Грудинина: "в основном они были признаны несостоятельными и не основанными на законе".
На заседании ЦИК в среду Гришина напомнила после рассмотрения жалобы Грудинина, что телеканалы самостоятельно выбирают форму, время подачи и компоновку подачу информации.
"СМИ действуют на основе редакционной самостоятельности. При рассмотрении сюжетов (которые прислал Грудинин) в целом не установлено фактов несбалансированного по времени освещения предвыборной деятельности кандидата, в том числе в рамках сюжетов, не упомянутых в обращении… Далеко не все сюжеты, которые касаются кандидата, были упомянуты в обращении. На самом деле намного больше информации о кандидате, он лишь некоторую информацию выбрал", — сообщила Гришина.
Также на заседании рабочей группы были рассмотрены жалобы на некорректное опубликование данных соцопросов в СМИ на некоторых телеканалах. По словам Гришиной, рабочая группа не посчитала необходимым рекомендовать ЦИК применять жесткие меры воздействия по одному из сюжетов на телеканале РЕН ТВ, где некорректно были переданы данные опроса, ограничившись разъяснением представителю канала.
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