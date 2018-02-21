В Москве на заправках можно подать заявления о голосовании на выборах-2018

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Подать заявления для включения в список избирателей для голосования по месту фактического пребывания на выборах президента РФ в Москве теперь можно в вестибюлях станций метрополитена, торговых центрах и автозаправках в мобильных пунктах МФЦ "Мои документы", сообщили РИА Новости в пресс-службе МФЦ.

"В период с 15 февраля по 12 марта 2018 года для удобства жителей в пунктах выездного обслуживания можно подать заявления для включения в списки избирателей по месту нахождения для голосования на выборах президента РФ", — сообщили в пресс-службе в среду.

Как следует из списка адресов, мобильные пункты для записи открылись в вестибюлях девяти станций метрополитена: Петровско-Разумовская, Текстильщики, Тропарево, Шоссе Энтузиастов, ВДНХ, Новогиреево, Планерная, Щелковская и Выхино. Кроме того, подать заявление можно также на 13 заправочных станциях, в числе которых, например, автозаправка на 106-м километре МКАД.

Ещё несколько передвижных пунктов расположены на Казанском, Ленинградском, Ярославском, Белорусском, Курском и Киевском вокзалах, а также в нескольких торговых центрах, расположенных преимущественно в округах столицы.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг со среды, 31 января, начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые в день выборов президента России 18 марта хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. А вот в участковые избиркомы с аналогичными заявлениями избиратели смогут обратиться чуть позже — с 25 февраля. По последним данным, такой возможностью уже захотели воспользоваться свыше 700 тысяч российских избирателей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.