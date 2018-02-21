Мосгоризбирком изготовит к 7 марта свыше 7,3 миллиона бюллетеней

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Свыше 7,3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах президента РФ подготовит Мосгоризбирком к 7 марта, следует из решения, опубликованного на сайте столичного избиркома.

"Московская городская избирательная комиссия решила… изготовить не позднее 7 марта 2018 года избирательные бюллетени для голосования на выборах президента РФ в количестве 7 387 753 бюллетеней", — говорится в документе.

Бюллетени будут в дальнейшем распределены для голосования по территориальным избирательным комиссиям города. Кроме того, другим решением комиссия утвердила распределение специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по территориальным избиркомам города.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.