В ЦИК рассказали о работе с сообщениями о возможном применении админресурса

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Центризбирком России направляет сообщения о возможном применении административного ресурса в ходе избирательной кампании по выборам президента РФ губернаторам регионов, где могли быть эти нарушения, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы направляем на губернаторов те сообщения, которые нам приходят официально по тем возможным нарушениям, которые выходят за рамки нашей компетенции и, возможно, связаны с применением административного ресурса",- сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она пояснила, что такие жалобы ЦИК направляет на губернаторов, дублирует их в администрацию президента, а в случае необходимости направляет в правоохранительные органы.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.