Члены ЦИК пройдут тестирование перед выборами президента

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Члены Центральной избирательной комиссии тоже пройдут тестирование перед выборами президента России, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

На заседании в среду она сообщила, что тестирование перед выборами президента России прошли две трети членов территориальных избиркомов и половина членов участковых комиссий.

"Организуем тестирование членов ЦИК", — сообщила Памфилова.

Центризбирком совместно со специалистами ранее разработал тестовый комплекс для членов избиркомов, раньше такой практики не было. Памфилова заявляла, что все члены УИК в преддверии выборов должны пройти это тестирование и получить соответствующие сертификаты.

В середине января Центризбирком опубликовал тесты на своём сайте. Материалы включают в себя учебно-методическое пособие, где представлены ключевые вопросы избирательного процесса, а также рекомендации членам участковых избиркомов и тестовые задания.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.