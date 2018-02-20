Собчак будет добиваться переноса утренних дебатов в прайм-тайм

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что будет добиваться переноса утренних дебатов в праймовое время вещания.
"Я буду настаивать на том, чтобы эти дебаты проходили не в 8 утра, а чтобы они проходили действительно в праймовое время вещания — в 7-8 вечера, чтобы максимальное количество людей могли ознакомиться", — сказал Собчак во вторник в ходе пресс-конференции.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
В дебатах на федеральных телеканалах будут участвовать сразу все семь кандидатов, получивших время для совместных агитационных мероприятий, а в дискуссиях на радио будут участвовать одновременно по трое или четверо из них. Первые дебаты на Радио России состоятся 26 февраля с 13.10 до 13.58 мск, в студии встретятся Грудинин, Жириновский, Собчак и Титов. А первые теледебаты ожидают зрителей уже на следующий день, 27 февраля, на Общественном телевидении России с 21.05 до 21.50 между всеми кандидатами, за исключением Путина.
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