Около 40 парламентариев СНГ будут наблюдать за выборами президента России

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Порядка 40 депутатов из парламентов стран СНГ будут наблюдать за выборами президента в России, сообщил координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Зияфат Аскеров на выборах президента после встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

"В данный момент у нас 19 человек. К 18 марта будет порядка 40 человек, потому что почти все государства СНГ, парламенты получили приглашения Государственной думы РФ, я думаю, что они будут направлять своих депутатов для наблюдения", — сказал он.

По его словам, группа выполняет две формы наблюдения: долгосрочную и краткосрочную.

"Долгосрочная миссия уже работает, мы направили (наблюдателей — ред.) по разным регионам РФ, а краткосрочная в день выборов будет работать в разных городах РФ. Наше дело вести наблюдение с тем, чтобы президентские выборы прошли прозрачно, в полном соответствии с Конституцией РФ и законом о выборах РФ", — отметил Аскеров.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.