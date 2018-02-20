Избирательные участки на выборах-2018 организуют на 38 вокзалах

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на предстоящих выборах президента России организуют на 38 вокзалах в 25 регионах страны, сообщил глава РЖД Олег Белозеров.
Во вторник глава ЦИК России Элла Памфилова и руководитель РЖД подписали соглашение о взаимодействии по вопросам информирования избирателей о выборах президента, которые пройдут 18 марта.
"Мы на основании нашего соглашения по нескольким направлениям взаимодействуем, прежде всего, предоставляем возможность размещения избирательных комиссий — это 38 вокзалов, 25 субъектов Российской Федерации", — сообщил Белозеров журналистам после подписания документа.
Еще одно направление взаимодействия — непосредственно информирование о выборах, уточнил он. "Поскольку у нас есть и собственное телевидение, люди очень много путешествуют и количество пассажиров растет, и обязательно, когда пользуются железнодорожным транспортом, что-то хочется почитать и изучить новое. Благодарны, что нам предоставляют возможность представить информацию и в виде брошюр, и воспользоваться размещением на наших объектах", — сказала глава РЖД.
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