Более 70 тысяч человек готовы стать общественными наблюдателями на выборах

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Число россиян, готовых стать общественными наблюдателями на предстоящих выборах президента России, превысило 70 тысяч человек, сообщил на пресс-конференции во вторник секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.

"В списках сейчас, на данный момент, на прошлой неделе — более 70 тысяч наблюдателей, те, которые дали свои персональные данные, согласились участвовать в наблюдении", — заявил Фадеев.

По его словам, число общественных наблюдателей продолжает непрерывно расти. Заместитель руководителя рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев высказал мнение, что в ближайшее время их число достигнет 100 тысяч человек.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").