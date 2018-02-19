ЦИК ожидает роста активности на выборах президента России за рубежом

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев — РИА Новости. Центризбирком ожидает, что активность на выборах президента РФ за рубежом превысит показатели предыдущей кампании 2012 года, заявил журналистам член ЦИК Василий Лихачев.

Он напомнил, что с понедельника начинается рассылка избирательных бюллетеней по участкам для голосования, которые 18 марта предполагается открыть в 145 иностранных государствах.

"Мы рассчитываем… что итоговые результаты будут выше. Не могу сказать, что значительно выше, чем в 2012 году, но выше. И к тому есть немало оснований", — сообщил Лихачев, курирующий международное взаимодействие.

По его данным, только на консульском учете за рубежом состоят почти два миллиона россиян.

"Это очень серьезные цифры, которые потребовали от ЦИК, МИД, администрации президента России очень серьезной работы. Мы не говорим о конкретных показателях по явке, не говорим о цифрах в пользу того или иного кандидата. Мы говорим о том, что сегодня ЦИК обязан обеспечить все организационно-правовые, юридические и, если даже хотите, психологические условия для того, чтобы не потерять ни одного голоса", — добавил Лихачев.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Кандидатами официально зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). В таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.