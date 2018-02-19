Памфилова встретится с координатором группы наблюдателей от МПА СНГ

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова во вторник встретится с координатором группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая будет работать на выборах президента РФ, Зияфатом Аскеровым.

"Двадцатого февраля 2018 года председатель ЦИК России Элла Памфилова встретится с координатором группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах президента Российской Федерации Зияфатом Аскеровым", — сообщила пресс-служба ЦИК.

В понедельник глава Центризбиркома провела аналогичную встречу с руководителем миссии СНГ на предстоящих выборах Виктором Гуминским.