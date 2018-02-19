Опрос показал, как крымчане оценивают работу Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина положительно оценивает 96% крымчан, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Президент Владимир Путин традиционно пользуется большим авторитетом, доверием, уважением в Крыму. На этом фоне оценки его работы чрезвычайно высоки: 96% опрошенных полагают, что он работает "хорошо" или "скорее хорошо". Считают, что он работает "плохо" или "скорее плохо", 1%", — сказал Федоров на пресс-конференции, посвященной общественно-политической ситуации в Крыму накануне выборов президента РФ.

По его словам, уровень позитивной оценки работы президента страны среди крымчан выше, чем в среднем по стране. "В России в среднем его позитивная оценка на уровне 82-83%", — подчеркнул Федоров.

Согласно данным инициативного опроса ВЦИОМ, респондентам предлагалось дать "функциональную оценку работы президента В. Путина" и выбрать вариант ответа: работает "хорошо", "скорее хорошо", "скорее плохо", "плохо".

Исследование проводилось в Крыму с 25 по 28 января. Метод исследования – телефонный опрос. В нем приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 и старше лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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